Ижевск. Удмуртия. Снегопад и потепление придут в Удмуртию на неделе с 30 января по 5 февраля. Как сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра, со вторника, 31 января, антициклон начнет ослабевать, давление падать, во второй половине дня в северо-западных районах республики начнется снегопад.

В ночь на 1 февраля снег прогнозируется повсеместно. Температура воздуха повысится и составит утром -16, -21 градусов по Цельсию, днем до -9, 14. В четверг, 2 февраля, температура воздуха днем будет -8, -13.

«Очередной скачок давления теперь в сторону повышения ожидается 3 февраля, а к субботе 4 февраля по предварительному анализу вернутся холода», - уточняется в сообщении.