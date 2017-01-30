Хакеры взломали несколько аккаунтов в «Фейсбуке», принадлежащих CNN. Как пишет Газета.ру, атаку на страницы совершила группа OurMine. Пострадали страница телекомпании, а также CNN International и CNN Politics.

На взломанных страницах хакеры разместили свой логотип и сообщение: «Привет, это OurMine, мы просто тестируем вашу безопасность, свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности». К сообщению прилагался адрес электронной почты для связи.

Отмечается, что аккаунты CNN в других соцсетях, например твиттере и инстаграме, взломаны не были.

Ранее группировка взломала твиттер Sony Music Global и объявила о смерти певицы Бритни Спирс.