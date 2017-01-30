Уфа. Башкирия. Два реабилитационных центра для наркоманов в Башкирии незаконно удерживали своих пациентов. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону, сотрудники центров ООО «Возрождение» и ООО «Счастливая жизнь», расположенных в Кушнаренковском районе, с января 2016 по январь 2017 года лишали свободы людей.

Клиентами заведений стали 15 жителей не только Башкирии, но и других регионов России. Наркоманов обманом привозили в центры, удерживали их, а за непослушание лишали сна и обливали холодной водой.

Как пишет Интерфакс, в марте 2016 года в результате пожара в подобном реабилитационном центре для нарко- и алкозависимых в Стерлитамаке погибли 12 человек, проходивших курс трудотерапии.