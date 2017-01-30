Вашингтон. США. Французская авиакомпания Air France сняла с рейсов в США 15 пассажиров. Как пишет Газета.ру, это связано с новым указом американского президента Дональда Трампа. Все не улетевшие пассажиры – граждане стран с преимущественно мусульманским населением.

Представитель авиакомпании рассказала, что перевозчик получил от американской администрации уведомление об ограничениях на въезд в страну 28 января. Она добавила, что у Air France не было другого выбора, кроме как не допустить до полета ряд пассажиров, направляющихся в Соединенные Штаты.