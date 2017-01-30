Ижевск. Удмуртия. Удмуртия планирует подписать соглашение с федеральным агентством воздушного транспорта России (Росавиация) о выделении 1,475 млрд рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Ижевска. Об этом рассказал в понедельник, 30 января, на президиуме правительства республики и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев.

По его словам, общая стоимость работ по реконструкции аэропортового комплекса столицы Удмуртии оценивается в 2,582 млрд рублей. Первую часть суммы выделяет по соглашению Росавиация, оставшуюся часть в 1,107 млрд рублей – инвестор. По словам Горбачева, в его роли может выступить ОАО «Ижавиа».

«Они предлагают подписать нам соглашение по финансированию, где предполагается общая сумма средств 2 млрд 582 млн 600 тыс. рублей, из которых федерация выделяет 1 млрд 475 млн и доля республики там прописана «средства иные». Когда мы созвонились с Москвой они нам пояснили, что 100% акций «Ижавиа» находятся в республике, поэтому средства из республиканского бюджета передаются инвестору «Ижавиа», который эти деньги и вкладывает», - пояснил представитель регионального Миндортранса.

Деньги Росавиации пойдут на оплату проектных работ, ремонт взлетно-посадочной полосы, перронов и рулежных дорожек, являющихся федеральной собственностью, а также на создание современной дренажной системы. Инвестор вложит свои деньги в республиканскую собственность – здания аэропорта и вспомогательных служб воздушной гавани Удмуртии. «Ижавиа» должна будет вложить 450 млн рублей в 2019 году и порядка 600 млн рублей в 2020.

«Мы думаем, что в середине этого года его закончат (составление проекта будущих работ -прим. ред.). В Анапе был подобный проект, там порядка 6 млрд на него потратили. Там меняли всю полосу», - сказал Алексей Горбачев.