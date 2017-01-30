Москва. Многие социальные выплаты в России с 1 февраля проиндексируют на 5,4%. Как сообщается на сайте правительства страны, повышение коснется выплат, предусмотренных двумя законами Российской Федерации и 15 федеральными законами.

В пояснительной записке к документу говорится, что индексации подлежат выплаты, пособия и компенсации, предусмотренные для чернобыльцев, героев Советского Союза и России, социалистического труда, кавалеров ордена трудовой славы, ветеранов, инвалидов, детские пособия, погребальные пособия и ряд других выплат.

Напомним, что кроме того на 5,4% вырастут страховые пенсии.