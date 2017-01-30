Крымск. Краснодарский край. Судебный пристав в Краснодарском крае забрался на крыло взлетающего самолета, чтобы остановить его. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, в ведомство поступил документ о запрете эксплуатации АН-2. После длительных поисков воздушное судно нашли на небольшом частном аэродроме в 25 км от Крымска.

В своё время эту площадку построили как посадочную полосу для приёма пожарной авиации в случае ЧП на расположенном неподалеку йодовом заводе. Сейчас же она используется как спортивный аэродром.

Приехавший на место пристав увидел «кукурузник», готовящийся к взлету. Заметив сотрудника ведомства, летчики пытались ускориться, однако представитель закона забрался на крыло, чтобы не дать судну подняться в небо.

Пилоты убежали, однако они пристава не интересовали. Крылатую машину опечатали, вручили на ответственное хранение директору аэродрома. Его предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 312 УК РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации»).