Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе от бешенства умерла собака. Как сообщают на сайте администрации Воткинска, источником заражения стала лиса.

Очаг инфекции нашли в деревне Осиновка на территории Большекиварского муниципального образования. Подтвердить такой диагноз врачи смогли только через месяц после заражения. Сначала проведенные тесты дали отрицательный результат, однако дополнительные исследования, завершенные спустя три недели, дали положительный результат.

В деревне предприняли все необходимые санитарные меры, провели вакцинацию вакцинация домашних животных, а на территории близлежащих лесов разложены кормовые приманки с вакциной для диких плотоядных животных.

В минувшем году в Воткинске и Воткинском районе зарегистрировано 4 случая заболевания, а с начала этого года в Удмуртии выявлено уже 9 таких фактов.