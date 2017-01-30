Ижевск. Удмуртия. Региональный центр подготовки кадров, на создание и оснащение которого Минпромторг Удмуртии выделил в 2015 году 34,2 млн рублей, так и не появился. Об этом говорится отчете Государственного контрольного комитета республики, копия которого есть в распоряжении редакции информагентства «Сусанин».

В документе надзорного ведомства сказано, что в 2015-2016 годах Минпромторг Удмуртии получил 54,086 млн рублей на развитие «Удмуртского машиностроительного кластера». Эти деньги министерство направило специализированной организации АО «Управляющая компания «Удмуртский машиностроительный кластер», 100% акций которой принадлежат республике.

При этом 34,2 из 54,086 млн рублей направили на создание и оснащение регионального центра подготовки кадров. Еще 2 млн рублей управляющая компания получила на центр цифрового моделирования и аддитивных технологий.

«33,5 млн рублей перечислены в оплату договора с ООО ИЦ «СпецТехнологии», который обязался выполнить комплекс работ по созданию центра подготовки кадров и оснащению его необходимым оборудованием, оснасткой, инструментом. Оплата произведена в полном объеме в декабре 2015 года, приемка работ оформлена в августе 2016 года», - говорится в отчете Государственного контрольного комитета Удмуртии.

В нем также сказано, что «СпецТехнологии» изготовили пять единиц оборудования, выбор которого произведен без согласования с другими участникам кластера. Кроме того, к проверке не были представлены документы, «подтверждающие обучение работе на оборудовании сотрудников управляющей компании (центра подготовки кадров), а также соблюдение установленной договором процедуры приемки высокотехнологичного оборудования».

«Изготовленное оборудование сразу после подписания документов о завершении работ управляющей компанией передано в аренду для оказания инжиниринговых и консультационных услуг, производства промышленной продукции, проведения обучения: станки – ООО ИЦ «СпецТехнологии», сканирующий комплекс – ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. Калашникова». Однако условие о возможности передачи имущества в аренду и (или) согласование такой сделки с министерством договором о предоставлении субсидии (правовым актом) не предусмотрено», - сообщается в документах контрольного комитета Удмуртии.

Создание центра подготовки кадров предусматривало, что ООО ИЦ «СпецТехнологии» и ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. Калашникова» должны были получить лицензию на ведение образовательной деятельности и оказание образовательной услуги для 30 человек по программам повышения квалификации «оператор станков с ЧПУ», однако на момент проведения проверки в декабре 2015 года ни то, ни другое выполнено не было.

«Таким образом, центр подготовки кадров в срок, обозначенный в заявке на получение субсидии (до 01.04.2016), а также на момент проведения проверки не создан, лицензия на образовательную деятельность не получена, образовательный процесс не осуществляется. Указанные обстоятельства свидетельствуют о безрезультатном (неэффективном) расходовании Управляющей компанией субсидии в сумме 33,8 млн рублей», - делают выводы специалисты Государственного контрольного комитета Удмуртии.

Аналогичная ситуация сложилась и с созданием центра цифрового моделирования. В апреле 2016 года АО «Управляющая компания «Удмуртский машиностроительный кластер» заключила договор с ООО НИИ «Высоких технологий» на 2 млн рублей на разработку, создание и внедрение модифицированного графического суперкомпьютера. Подрядчик получил аванс в 1,8 млн рублей.

«Согласно подписанному Управляющей компанией акту работы выполнены в апреле 2016 года. При этом документы, подтверждающие создание приёмочной комиссии и проведение испытаний суперкомпьютера на соответствие технических возможностей заявленным, не представлены. Оборудование Управляющей компании не передано, в эксплуатацию не введено, на цели развития Машиностроительного кластера не используется (оформлен договор ответственного хранения), что также свидетельствует о безрезультатном (неэффективном) расходовании субсидии в сумме 1,8 млн рублей», - сказано в отчете регионального контрольного комитета.