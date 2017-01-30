Ижевск. Удмуртия. Почти 2,5 млрд рублей могут потратить на реконструкцию аэропорта Ижевска. Это станет возможным после подписания соглашения между Удмуртией и Росавиацией. Планируется, что 1,4 млрд уйдет на ремонт взлетно-посадочной полосы. Также отремонтируют здание аэровокзала. Об на минувшем заседании президиума правительства рассказала исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Удмуртия в минуту 30 января 2017

Вор-сладкоежка:

Судимого за незаконный оборот наркотиков 18-летнего жителя Воткинска задержали за кражу пирожных из магазина. Инцидент произошел в торговой точке по улице Гастелло. Молодой человек схватил с прилавка поднос с пирожными и выбежал на улицу. Продавец побежала за ним, но догнать не смогла.

Общественный транспорт:

В Ижевске у школьников и студентов появится один проездной на трамвай и троллейбус. Услуга станет доступна с 1 февраля. Проездной на 2 вида транспорта стоит 370 рублей для школьников и 820 рублей для студентов.

Благоустройство дворов:

396 млн рублей выделят в Удмуртии в 2017 году из федерального и регионального бюджетов на благоустройство региона. Две третьи средств направят на приведение в порядок дворов населённых пунктов где живет больше тысячи человек.

Золотой дебют:

Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала золотую медаль на всемирной Универсиаде, которая проходит в эти дни в Казахстане. 30 января спортсменки выявляли сильнейшую в 5-километровой гонке классическим стилем. Васильева пробежала трассу за 14 минут и 8 секунд.

Присвоенный миллион:

Директор мебельной компании в Ижевске присвоил более 1 млн рублей. Для этого мужчина составлял фиктивные документы.

Поворот не туда:

В Удмуртии не смогли создать центр подготовки кадров, на который выделили 34,2 млн рублей из бюджета. В будущий центр закупили оборудование на 33,5 млн рублей и тут же сдали его в аренду частникам.

Погода в республике:

Снегопад и потепление придут в Удмуртию на неделе. В ночь на 1 февраля температура воздуха повысится до -16, -21 градусов по Цельсию, днем до -9, -14.