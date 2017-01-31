Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии состоялась презентация сценарной концепции Музея Ижевска. О том, что будет представлять собой Генеральский дом, узнала корреспондент информационного агентства «Сусанин».

Сценарная концепция, по мнению директора учреждения Марины Рупасовой, это промежуточный этап «между проектом реставрации здания и его дальнейшей судьбой». Проект еще не имеет сметы, но первоначальная стоимость «обновления» оценивается в 300 млн рублей. Руководитель Музея Ижевска тут же обнадежила слушающих:

«У нас просчитаны три варианта: плохой, средний и максимум развития музея со средней суммой чека, со всеми видами доходов, которые можно получать от таким образом организованного музея. Мы понимаем, что нам нужно около 300 млн вложить с учетом реставрации и создания музея, но только маленький пример: музей существует 2,5 года. Первый год практически нулевые доходы в пяти, скажем честно, ободранных комнатах с четырьмя сотрудниками. В этом году мы смогли сделать без семи тысяч полмиллиона рублей. Еще не имея туристический потоков и не выстроив четкую программу с управлением образования, не сделав абонементов для семей – это на 20 тыс. посетителей, из них половина прошли бесплатно», - сказала Марина Рупасова.

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Менять решили кардинально, и начало тому – название здания. Музею Ижевска, или как его еще называют Генеральскому дому придумали новое имя - «Дом №1», как архитектурный памятник, первый встречающий гостей города.

По планам музей города должен представлять собой:

- визит-центр;

- хранитель памяти;

- навигатор по городу;

- исследователь города;

- образовательное пространство;

- способ сохранения культурного наследия;

- точку развития городской среды;

- инструмент продвижения власти.

Целевая аудитория:

- любители истории, старины, коллекционеры, антиквары;

- семьи (место досуга детей и взрослых)

- молодые люди (романтическое комфортное место);

- школьники, студенты (образовательные программы для них);

- городские сообщества (место встреч, презентации).

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Миссия музея: консолидация горожан как наследников и представителей горнозаводской цивилизации.

Возможные варианты развития проекта:

- дом, в котором отражена история Ижевска;

- дом, напрямую связанный с типологией городов-заводов;

- дом, транслирующий неразрывную связь времен;

- дом, как уникальный архитектурный объект;

- дом – дом №1;

- дом, как живой развивающийся организм;

- дом, как отражение типологии горожанина;

- дом, как символ развития знания;

- дом, как возможность коммуникации;

- дом, как постоянная активность;

- дом, как возможность презентации достижений;

- дом, как катализатор интереса;

- дом, как возможность дальнейшего развития.

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Предполагаемые подходы к построению пространства и функциональные зоны:

- многослойность;

- наполняемость и трансформируемость;

- непосредственное взаимодействие пользователя со средой.

«Общая драматургия проекта – это созерцательное путешествие. Путешествие «к себе», к своему городу, путешествие в прошлое, будущее. Скелетом повествования становится путешествие по дому. При этом каждое пространство есть «пункт/остановка» в путешествии, вернуться к которому всегда возможно», - сказала во время презентации директор Музея Ижевска Марина Рупасова.

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Функциональная зона первого этажа здания будет включать пять разных пространств:

- визитор-центр;

- экспозиционное пространство;

- детский образовательный центр;

- гостиницу;

- кафе.

На втором этаже также разместят пять зон:

- библиотека, информационный центр;

- выставочный зал;

- многофункциональный зал;

- экспозиционное пространство;

- конференц-зал.

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Предполагается, что в Музее Ижевска будет оборудован кабинет генерала, генеральский кабинет глазами посетителей, гостиная хозяйки дома, галерея истории дома, зал приемов и премьер. Также здесь будут два интерактивных окна, выглянув в которые вы увидите старинный Ижевск.

Парковую зону планирую обустроить клумбами, беседками, декоративными кустарниками, детской площадкой. Летом здесь появится возможность устраивать кинопоказы, спектакли, концерты, а зимой каток, горки, ледяные скульптуры.

Сейчас проект ищет инвесторов на создание:

- гостиницы (гостевой номер в доме или мини-гостиница, выстроенная заново рядом с музеем в стилистике дудинских особняков на набережной);

- кафе «Генеральская кухня»;

- индустрии развлечений в парковой зоне;

- специальных программ в зале приемов.

«Блестящая работа и проектировщиков, и музейщиков, а самое главное энтузиастов. Если бы у Марины Борисовны, ее сотрудников не было такого великого энтузиазма, наверное, бы мы до сегодняшнего дня так не продвинулись. А то, что мы увидели, 300 млн – это невеликие деньги. Самое главное – убедить людей эти средства вложить. Это городской интерес, это интерес состоятельных граждан, это и интерес всех жителей города. У нас очень много работы, но у нас очень мало времени, потому что эти здания, которые сохраняют нашу историю, они ветшают», - подытожил итоги презентации депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин.