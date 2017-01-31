Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии состоялась презентация сценарной концепции Музея Ижевска. О том, что будет представлять собой Генеральский дом, узнала корреспондент информационного агентства «Сусанин».
Сценарная концепция, по мнению директора учреждения Марины Рупасовой, это промежуточный этап «между проектом реставрации здания и его дальнейшей судьбой». Проект еще не имеет сметы, но первоначальная стоимость «обновления» оценивается в 300 млн рублей. Руководитель Музея Ижевска тут же обнадежила слушающих:
«У нас просчитаны три варианта: плохой, средний и максимум развития музея со средней суммой чека, со всеми видами доходов, которые можно получать от таким образом организованного музея. Мы понимаем, что нам нужно около 300 млн вложить с учетом реставрации и создания музея, но только маленький пример: музей существует 2,5 года. Первый год практически нулевые доходы в пяти, скажем честно, ободранных комнатах с четырьмя сотрудниками. В этом году мы смогли сделать без семи тысяч полмиллиона рублей. Еще не имея туристический потоков и не выстроив четкую программу с управлением образования, не сделав абонементов для семей – это на 20 тыс. посетителей, из них половина прошли бесплатно», - сказала Марина Рупасова.
Менять решили кардинально, и начало тому – название здания. Музею Ижевска, или как его еще называют Генеральскому дому придумали новое имя - «Дом №1», как архитектурный памятник, первый встречающий гостей города.
По планам музей города должен представлять собой:
- визит-центр;
- хранитель памяти;
- навигатор по городу;
- исследователь города;
- образовательное пространство;
- способ сохранения культурного наследия;
- точку развития городской среды;
- инструмент продвижения власти.
Целевая аудитория:
- любители истории, старины, коллекционеры, антиквары;
- семьи (место досуга детей и взрослых)
- молодые люди (романтическое комфортное место);
- школьники, студенты (образовательные программы для них);
- городские сообщества (место встреч, презентации).
Миссия музея: консолидация горожан как наследников и представителей горнозаводской цивилизации.
Возможные варианты развития проекта:
- дом, в котором отражена история Ижевска;
- дом, напрямую связанный с типологией городов-заводов;
- дом, транслирующий неразрывную связь времен;
- дом, как уникальный архитектурный объект;
- дом – дом №1;
- дом, как живой развивающийся организм;
- дом, как отражение типологии горожанина;
- дом, как символ развития знания;
- дом, как возможность коммуникации;
- дом, как постоянная активность;
- дом, как возможность презентации достижений;
- дом, как катализатор интереса;
- дом, как возможность дальнейшего развития.
Предполагаемые подходы к построению пространства и функциональные зоны:
- многослойность;
- наполняемость и трансформируемость;
- непосредственное взаимодействие пользователя со средой.
«Общая драматургия проекта – это созерцательное путешествие. Путешествие «к себе», к своему городу, путешествие в прошлое, будущее. Скелетом повествования становится путешествие по дому. При этом каждое пространство есть «пункт/остановка» в путешествии, вернуться к которому всегда возможно», - сказала во время презентации директор Музея Ижевска Марина Рупасова.
Функциональная зона первого этажа здания будет включать пять разных пространств:
- визитор-центр;
- экспозиционное пространство;
- детский образовательный центр;
- гостиницу;
- кафе.
На втором этаже также разместят пять зон:
- библиотека, информационный центр;
- выставочный зал;
- многофункциональный зал;
- экспозиционное пространство;
- конференц-зал.
Предполагается, что в Музее Ижевска будет оборудован кабинет генерала, генеральский кабинет глазами посетителей, гостиная хозяйки дома, галерея истории дома, зал приемов и премьер. Также здесь будут два интерактивных окна, выглянув в которые вы увидите старинный Ижевск.
Парковую зону планирую обустроить клумбами, беседками, декоративными кустарниками, детской площадкой. Летом здесь появится возможность устраивать кинопоказы, спектакли, концерты, а зимой каток, горки, ледяные скульптуры.
Сейчас проект ищет инвесторов на создание:
- гостиницы (гостевой номер в доме или мини-гостиница, выстроенная заново рядом с музеем в стилистике дудинских особняков на набережной);
- кафе «Генеральская кухня»;
- индустрии развлечений в парковой зоне;
- специальных программ в зале приемов.
«Блестящая работа и проектировщиков, и музейщиков, а самое главное энтузиастов. Если бы у Марины Борисовны, ее сотрудников не было такого великого энтузиазма, наверное, бы мы до сегодняшнего дня так не продвинулись. А то, что мы увидели, 300 млн – это невеликие деньги. Самое главное – убедить людей эти средства вложить. Это городской интерес, это интерес состоятельных граждан, это и интерес всех жителей города. У нас очень много работы, но у нас очень мало времени, потому что эти здания, которые сохраняют нашу историю, они ветшают», - подытожил итоги презентации депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин.