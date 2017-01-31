Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия, на дворе вторник, 31 января. Принято считать, что именно в этот день начинаются Афанасьевские морозы, после которых придут еще более сильные – Тимофеевские, пишет Astromeredian.

В народе говорят: «На Ломоноса нос легко отморозить» или «Если пришел Ломонос, прячь щеки и нос».

31 января люди не только анализировали природные явления и приметы, но и почитали память святителя Афанасия Великого и Кирилла – архиепископов из Александрии. В это день надо избавляться от нечистой силы, поэтому крестьяне зачастую проводили обряды, изгоняющие злых духов и делали обереги.

Народные приметы на 31 января:

1. метель в этот день предвещает приход поздней весны;

2. если на Афанасия оттепель – лето будет ненастным, и урожай картофеля будет очень плохим;

3. вороны 31 января кружат стаями высоко – мороз продержится достаточно долго;

4. если человек родился 31 января, чтобы защитить себя от злых сил, он должен носить талисман с аквамарином и гранатом;

5. 3сли на Афанасия закат – чистый, и в этот день ударил мороз – примета к тому, что морозная погода продержится еще очень долго;

6. в старину 31 января ставили на стол самовар и слушали: если он сильно гудел, значит, ударят морозы в самое ближайшее время;

7. вороны кружат стаями – жди сильных морозов;

8. если во дворе 31 января появилась ведьма, нужно обязательно позвать знахаря в этот день, чтобы прогнать злую силу И чтобы дело не испортить, нужно, чтобы знахаря встретил глава семьи вместе с супругой. Другие члены семьи выходить на порог не должны – иначе жди сглаза. Считалось, что 31 января ведьмы отправляются на пляски, теряют память и становятся уязвимыми, а потому, их легко изгнать из дома;

9. если 31 января обработать золой, взятой из семи печей, свою печную трубу, то можно избавиться от злых сил – они вылетят из дома;

10. если парень не успел посвататься к понравившейся девушке до 31 января, то до Масленицы свадьбу не сыграют – будет торжество только после Пасхи;

11. в этот день нельзя проводить операции – возможно несчастье. Судиться также не следует;

12. если на Афанасия окрестить мальчика – это плохая примета, поскольку в будущем можно навлечь на него мужскую слабость;

13. справлять новоселье 31 января – в новом доме будут ссоры;

14. вечером на свидание лучше не идти – ведьма может украсть;

15. если человек родится в это день, то он будет хорошим воином;

16. если в полдень 31 января выглянуло солнце – быть ранней весне. Вьюга – весна будет поздней;

17. закат на ясном небе – будут сильные и длительные морозы;

18. если вокруг месяца и солнца 31 января – круг, будет еще большее похолодание;

19. луна с «сережками» - жди бурана;

20. вороны собираются стаями – можно ждать морозов.