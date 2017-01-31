Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре последний день января. Сегодня синоптики обещают переменную облачность, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит -12 -17 градусов Цельсия. Собираясь на работу, не забудьте прочитать обзор наиболее интересных материалов, опубликованных в СМИ Удмуртии накануне.

Родители будущих первоклассников готовы простоять в очереди 18 часов лишь бы отдать свое чадо в лицей или гимназию. С мамами и папами малышей общались журналисты портала Ижлайф. «Мы встали с 15 часов 27 января. Это сколько получается? 18 часов, да, - рассказывает папа одного из будущих первоклассников на условиях анонимности. – Потом охранник пустил нас в фойе, холодно все-таки. Это пока тихо, в 5 утра начнется все «веселье», ОМОН вызовут, наверное, в прошлом году вызывали – родителей усмирять. Ну а как еще ребенка записать? Вот и стоим».

Рассказывая, зачем это надо, родители говорят, что лицеи и гимназии помогут избежать курения за углом и драк. «И лицей – прямая дорога в хороший вуз! Ребенок тоже заразился идеей, теперь в садике чувствует себя особенным, потому что ходил в лицей на подготовительные курсы и многое может», - сообщила одна из ижевчанок.

Объем налоговых поступлений в Удмуртии по итогам года вырос на 15,6%, пишет Удм-инфо. Из общей суммы в федеральную казну поступило 85,7 млрд рублей (61% от общего объема), что на 4,6 млрд рублей, или на 5,1% меньше, чем годом ранее. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Удмуртии за год, напротив, увеличился на 15,6%, или на 7,4 млрд рублей – до 54,7 млрд рублей (39%).

День.орг сообщает о том, что в Удмуртии в соцсетях активизировались кредитные «ангелы». Компания якобы помогает избавиться от долгов по кредитам. «Основная мысль помощников по списанию долгов, так называемых кредитных «ангелов», состоит в том, чтобы в случае невозможности должника исполнять обязательства перед кредитором зафиксировать задолженность через суд, чтобы прекратилось начисление пеней. По сути дела, должник может сделать все самостоятельно, но для этого он, конечно, должен иметь некий начальный уровень юридической грамотности и умение настойчиво отбиваться от предложений «ангелов», которые наверняка появятся, как только должник начнет сигнализировать банку о своей неплатежеспособности», - отмечает издание.

На Ижлайфе вышло интервью с председателем Гордумы Ижевска Олегом Гариным. Он рассказал о своей любви к шляпам, занятиях спортом, бизнесом и политикой. Оказалось, что спикер муниципального парламента в свое время танцевал брейк-данс.

В школе №12 Воткинска довольно прохладно. «Моя Удмуртия» сообщает, что прокуратура провела проверку после того, как в соцсетях появилась информация, что школьники на уроках сидят в куртках. Оказалось, что за новогодние каникулы здание остыло и теперь постепенно согревается. Пока температурный режим не соблюдается в коридорах и медкабинете.

А в Юкаменском районе борются с дымящей свалкой. Едкий запах от горящего мусора отравляет людям жизнь всю зиму. Кто поджигает отходы – неизвестно. Но районные власти через суд намерены сменить арендатора свалки, сообщает газета «Знамя октября». Нынешний – из Глазова, проиграл суд, но подал апелляцию. «Кто выиграет, тот и будет арендовать эту территорию на 5 гектарах. Мы будем её размежевывать на три участка, чтобы полностью не отдавать все в одни руки», - рассказал глава района Борис Востриков.

При подготовке обзора использованы материалы: Ижлайф, Удм-инфо, День.орг, Моя Удмуртия, Знамя октября.