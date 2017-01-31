Майкоп. Женский гандбольный клуб «Университет» из Ижевска на выезде уступила майкопскому «АГУ-АДЫИФ». Встреча завершилась со счетом 30:24 в пользу хозяек паркета.

Встреча для «студенток» началась крайне неожиданно, так как большинство поклонников «ручного мяча» ожидали упорного противостояния в связи с тем, что на площадке сошлись соседи по турнирной таблице, которые борются за одну из последних путевок в плей-офф. Однако, уже к 10 минуте матча майкопские гандболистки ушли в солидный отрыв 9:2 благодаря удачным действиям Елены Портягиной, Ольги Исаченко и Лады Самойленко.

«Университет» начал просыпаться ближе к середине тайма, когда свою «пушку» расчехлила правая полусредняя студенток Мария Керчикова, которая за игровой отрезок отправила в ворота соперниц 6 мячей, однако, это не помогло ижевчанкам уйти на перерыв с небольшой разницей в счете. 16:10 по итогам тайма в пользу «АГУ», учитывая, что последние три результативные атаки провели подопечные Роберта Минабутдинова.

Второй там команды провели ровнее. В составе хозяек чаще других отличались Исаченко, Смолнцева и Самоленцева, в свою очередь атаки «Университета» до ума чаще других доводила все та же Керчикова, которой помогали Трухина, Вахрушева и Кудряшева.

Ближе к финальному свистку отрыв между коллективами сократился до 3 мячей, но хозяйки площадки в концовке встречи провели четыре результативные атаки, на которые «Университет» ответил лишь точным броском Трухиной.

В итоге, 30:26 в пользу «АГУ-АДЫИФ». После 12 проведенных игр предварительного этапа «Университет» располагается на 10 месте, в активе команды 5 очков. У ближайших конкурентов «студенток», ведущих борьбу за попадание в плей-офф, в активе по 7 зачетных баллов («АГУ-АДЫИФ» и «Луч»).

Следующую игру клуб из Ижевска проведет против «Кубани» на выезде.