Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генерального прокурора Салли Йейтс за отказ в защите его иммигрантского указа. Об этом, со ссылкой на агентство Associated Press, сообщает «Интерфакс».

Ее место займет прокурор восточного округа штата Вирджиния Дана Боэнте. В своем заявлении об увольнении прокурора Белый дом написал, что Салли Йейтс «предала министерство юстиции, отказавшись обеспечить соблюдение указа, призванного защитить граждан Соединенных Штатов». Кроме того, власти США назвали Йейтс назначенцем администрации Обамы, которая слабо себя проявляет в вопросах нелегальной иммиграции.

Сама прокурор призвала юристов не выступать в поддержку указа в тех штатах, где подали иски против него. Кроме того Йейтс заявила, что пока она исполняет обязанности «министерство юстиции не будет предоставлять аргументы в защиту указа, пока я не смогу убедиться в том, что он этого заслуживает».

«В настоящее время я не убеждена, что защита указа сочетается с нашими обязанностями, как и в том, что этот указ является законным», - написала она в памятке сотрудникам министерства юстиции страны.

На прошлой неделе Дональд Трамп издал указ, запрещающий въезд на территорию Америки гражданам некоторых мусульманских стран на 90 дней. Кроме того, на 120 дней запрещен прием беженцев из этих регионов.