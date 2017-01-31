Биробиджан. Еврейская автономная область. В Еврейской автономной области России ввели сборы за выпадение дождя и снега. Об этом, со ссылкой на EAOMedia, сообщает телеканала «Звезда».

Новая строчка появилась в счетах за водоотведение. Директор биробиджанского муниципального предприятия «Водоканал» Андрей Пивенко назвал такое решение вынужденной мерой.

«На сегодняшний день предприятие перекачивает более 3 млн тонн неучтенной воды, из-за чего несет колоссальные затраты. Пивенко отметил, что руководство компании учитывает эти потери по водоотведению», - говорится в сообщении.

По мнению руководителя «Водоканала» плата за снег и дождь помогут вывести предприятие из кризиса и уберечь его от банкротства.

О какой именно сумме сборов идет речь «Звезда» не уточняет.