Москва. Россия. Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» одержали выездную победу над прямым конкурентом в борьбе за попадание в серию плей-офф. Матч с «МБА» завершился победой клуба из столицы Удмуртии со счетом 78:72.

Первую четверть «Родники» провалили. Игровой отрезок закончился со счетом 28:15 в пользу хозяев паркета, однако уже во второй 10-минутке подопечные Валерия Конотопова смогли реализоваться «привезя» сопернику 10 очков. В итоге к большому перерыву отрыв между соперниками составлял всего 3 очка.

В третьей четверти ижевчане не только смогли догнать «МБА», но и добились 5-очковой разницы в счете – 59:54 в пользу «Купола». Заключительную 10-минутку команды провели на равных. Она закончилась с минимальным преимуществом «Родников» 19:18. В итоге, важная победа для подопечных Валерия Конотопова 78:72.

Самыми результативными игроками в составе «Родников» были Алексей Карпеко (15 очков), Игорь Самсонов (14 очков) и Владимир Лидяев (12 очков). Отметим, что на данный момент коллектив из Удмуртской республики располагается на 7 месте в турнирной таблице, что дает право на участие в плей-офф. В активе ижевчан 23 очка и одна игра в запасе по отношению к клубам, располагающимся ниже в турнирной таблице.