Ува. Удмуртия. Житель Увы погиб при попытке растопить печь с помощью бензина. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, мужчина злоупотреблял алкоголем.

«По данным проверки, пострадавший проживал в доме с матерью. 30 января около 19:00 он растапливал печь и воспользовался бензином. В результате воспламенения горючего вещества мужчина получил ожоги лица и шеи, от которых скончался до приезда бригады скорой помощи», - говорится в сообщении следователей.

Правоохранители уже допросили мать погибшего и назначили судебно-медицинскую экспертизу.