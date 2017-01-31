Ижевск. Удмуртия. Литва отказалась от своих претензий на Калининградскую область. Как сообщает «Газета.ру», в министерстве иностранных дел страны регион назвали неотъемлемой частью России.

«Эта территория — неотъемлемая часть России», - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Раса Якилайтене.

Она также добавила, что у Литвы нет никаких территориальных претензий ни к одной из соседствующих стран.

Напомним, ранее сообщалось, что литовский депутат Сейма Литвы Линас Бальсис предложил отобрать у России Калининградскую область. По его словам, она была отдана России не навсегда и ее возвратом должны заняться Литва и Евросоюз.