Ижевск. Удмуртия. Прокуратура потребовала от властей Ижевска отремонтировать подземный переход, который располагается около остановки «Электротехника в быту». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ходе проверки специалисты установили, что при входе в подземный переход отсутствует стационарное уличное освещение.

«Также установлено, что объект находится в ограничено работоспособном состоянии, что подтверждается результатами технического заключения», - говорится в сообщении.

Речь идет о техническом состоянии системы водоотведения, которую охарактеризовали как недопустимое.

«Конструкция и размеры лестниц и пандусов переходов выполнены с нарушением требований свода правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», - уточняется в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями в суд направлено исковое заявление к администрации Ижевска с требованием привести переход в надлежащее состояние.

Решением Октябрьского районного суда столицы Удмуртии исковые требования прокурора района удовлетворили, а на органы местного самоуправления города возложили обязанность привести данный подземный переход в соответствие с предъявляемыми законом требованиями.