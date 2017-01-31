США. Крупнейшая организация в США «Бойскауты Америки» будет принимать в свои ряды детей-трансгендеров. Как пишут «Известия», более века в нее принимали ребят, как и в другие школы – пол определялся только на основании информации, указанной в свидетельстве о рождении.

«Однако этим подходом уже нельзя ограничиваться, так как во многих местных законах гендерная идентичность трактуется по-разному, и от штата к штату эти правила отличаются», - говорится в сообщении.

Теперь дети смогут участвовать в программа, рассчитанных на какой-то определенный пол, исходя из того, какую информацию в анкете укажут их родители.