Москва. Правительство России решило создать необязательный стандарт школьной формы. Как сообщают «Известия», инструкции по ее пошиву даст производителям Минпромторг, но Минобрнауки не видит смысла заставлять школьников ее носить.

В ведомстве уточнили, что и сейчас достаточно регулируют внешний вид учеников.

«Стандарт должен установить ряд характеристик, позволяющих однозначно оценивать безопасность продукта с учетом специфики его использования, в документе также будут приведены методика и параметры испытаний, которые должны проводиться в ходе оценки соблюдения стандарта», - говорится в сообщении.