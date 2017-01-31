Ижевск. Удмуртия. Следователи не нашли уголовно наказуемых деяний в действиях инспектора ГИБДД, направившего оружие на водителя на трассе Ижевск-Воткинск, а также в поведении самого автолюбителя. Об этом журналистам рассказали во вторник, 31 января, начальник дорожной полиции Удмуртии Александр Коробейников.

Материалы по инциденту рассматривали сотрудники воткинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России по Удмуртии. По результатам проверки принято решение об отказе возбуждении уголовного дела.

«Водитель вступил с инспектором в перепалку, продолжил игнорировать законные требования сотрудника полиции, попытался совершить иные действия – попытался извлечь что-то из-под сиденья, поэтому сотрудник достал оружие, расценил эти действия, как угрозу жизни», - сказал начальник республиканского управления ГИБДД.

Он также рассказал, что водитель, вступивший в перепалку с полицейский, за 2016 год 25 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. За несколько минут до инцидента, видеозапись которого попала в социальные сети, он совершил запрещенный маневр за что его и остановил инспектор.

«Водитель за год 25 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. На встречную полосу он выезжал не раз. Кроме того, в течение 2016 года он превышал скорость более чем на 60 км в час. В ряде роликов он фигурирует, как водитель такси, но он должен получить специальное разрешение, у него его не было. Надо задуматься гражданам, которые садятся к таким водителям, и кому доверяют свои жизни», - пояснил Коробейников.

В региональной автоинспекции рассказали, что полицейский, ставший невольным «героем» ролика, работает в правоохранительных органах более 20 лет. Подобный случай в его практике оказался первым.

«Сотрудник грамотный и профессиональный, коммуникабельный. Говорить, что во всем виноват сотрудник тоже неправильно. В текущем году, например, в Глазове пьяный водитель умышленно совершил наезд на сотрудника и провез его на капоте порядка 200 метров. Причем за руль он сел пьяным не в первый раз», - сказал Александр Коробейников.

Воткинск - Ижевск, не предъявил водительские права!!!

В МВД Удмуртии начали служебную проверку после публикации видео с участием сотрудника ГИБДД и автолюбителя. Об этом 26 января корреспонденту «Сусанина» сообщил начальник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Ранее данную ситуацию прокомментировал и министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин.

