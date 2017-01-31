Москва. Новый сервис «Яндекс. Автобусы» начнет продавать билеты на междугородные автобусы. Как сообщает Life.ru со ссылкой на «РБК», приложение работает в тестовом режиме с конца 2016 года, а официальный запуск состоится во вторник, 31 января.

Проект сотрудничает с системным интегратором E-Traffic, эксклюзивным дистрибьютором билетов на рейсы Мострансавто в Подмосковье «Однакасса» и с агрегатором «Ру-Сеть».

В общей сумме три компании позволят продавать билеты более чем на 10 тыс. направлений, включая такие как «Москва – Санкт-Петербург», «Калининград – Минск». Позже к «Яндекс. Автобусу» подключат и других участников рынка.

Как уточнили в «Яндексе», с пользователя и перевозчика не будет взыматься комиссия, что позволит продавать билеты по ценам установленных партнеров.

«Благодаря подключению к «Яндексу. Автобусы» перевозчики смогут повысить продажи билетов и сократить дебиторскую задолженность, поскольку выручка от продаж будет переводиться ежедневно», - сказали в компании.

По данным «Яндекса», рынок автобусных билетов оценивает в порядка 2,5 млрд долларов в год.