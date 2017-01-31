Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии готовятся ко встрече Дня всех влюбленных. Кто-то планирует романтический вечер, другие выбирают небольшое путешествие вдвоем. Информационное агентство «Сусанин» сравнило цены на перелеты до Москвы на 14 февраля из аэропорта Ижевска и соседних регионов.

Цены билетов публикуются по данным портала aviasales.com и соответствуют данным, указанным по состоянию на 20:00 30 января. Запрос стоимости производился за 4 билета для двух пассажиров, прилетающих в Москву 14 февраля и улетающих их столицы обратно 15 февраля.

Авиакомпания «Ижавиа» предлагает билеты на рейс Ижевск-Москва и обратно на 14-15 февраля по цене от 24240 до 25880 рублей. Перевозчик «Руслайн», летающий в столицу России из Удмуртии, продает билеты на аналогичные рейсы уже по 26105 рублей.

Отправиться в день святого Валентина на романтическую прогулку в столицу России из аэропорта Бегишево в Набережных Челнах и вернуться обратно жители Удмуртии могут за 7002 рублей. Такую цену предлагает авиакомпания S7.

Перелет до Москвы и возвращение домой из соседней Казани обойдется в 9828 рублей. За эти деньги свои услуги готовы предоставить авиакомпании Utair и «Северный Ветер».

Лоукостер «Победа» предлагает перелет из Перми до Москвы и обратно за 9992 рублей. Подняться в небо 14 февраля из воздушной гавани Уфы на лайнере Ural Airlines и оказаться в столице России выйдет влюбленной паре в 13849 рублей.