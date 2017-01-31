Япония. Немецкая компания Volkswagen стала лидером мирового авторынка по продажам машин в 2016 году. Как сообщает «Интерфакс», за указанный период концерн реализовал 10,3 млн авто.

По этому показателю компания обогнала прежнего лидера Toyota, продажи которой в 2016 году оказались на уровне 10,2 млн машин.

Причиной замедления темпов роста продаж в «Тойоте» назвали переход насыщенного американского рынка от седанов к пикапам и внедорожникам.

Американская компания General Motors, занимающая по итогам 2015 года третью строчку мирового рейтинга, пока не отчиталась о продажах за прошлый год.