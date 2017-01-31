Волгоград. Белые тигры покусали сотрудника Волгоградского цирка во время репетиции шоу «Тайна белых тигров». Инцидент произошел после того, как 24-летний мужчина залез к ним в клетку, пишет Life.ru.

Участник номера смог самостоятельно выбраться, а потом потерял сознание от болевого шока.

Как пишет издание со ссылкой на источник, сотрудник был сильно пьян, что и вызвало агрессию тигров.

«Покусанного экстренно прооперировали, человек находится в реанимации в одной из местных больниц», - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и подробности произошедшего.