Ижевск. Удмуртия. Водитель, выложивший в сеть скандальный ролик с участием сотрудника ГИБДД Удмуртии, 25 раз нарушал правила дорожного движения. Об этом журналистам на брифинге, прошедшем во вторник, 31 января, сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Коробейников.

«В отношении водителя факт совершенного правонарушения задокументировали и возбудили дело об административном правонарушении по части 4 статьи 12.15. Читая комментарий о том, что водитель испугался, на него направили оружие. Нужно оценивать справедливость этих действий. Данный гражданин 25 раз привлекался к административной ответственности. Часть из них зафиксировали камеры не только в нашем регионе и пермском крае, но и в других субъектах России», - рассказал журналистам на брифинге начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Коробейников.

Также, по словам главы ведомства, несмотря на запреты, водитель не раз выезжал на встречную полосу.

«Ранее он привлекался по данному виду нарушений. Кроме того, он четыре раза превышал скорость более чем на 60 км в час», - уточнил Коробейников.

Отметим, что в 2016 году на территории Удмуртии при нарушении правил обгона произошло 20 ДТП, в которых погибли 4 человека и еще 32 человека получили ранения. Также в республике за 12 месяцев выезд на встречную полосу стал причиной 157 ДТП, в результате чего погибли 47 человек, в том числе несколько детей.

«Такие ДТП, связанные с выездом на встречную полосу, наиболее травмоопасны, поэтому при надзоре за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание на предупреждение данных видов нарушений», - отметил глава регионального ГИБДД.

Напомним, ранее в сети интернет появился видеоролик, на котором сотрудник региональной Госавтоинспекции наставляет табельное оружие на водителя машины, который отказывается выйти из авто и не предъявляет документы после остановки.

После проведения проверки следователи отказали возбуждать уголовное дело, так как в действиях сотрудника ГИБДД не было состава преступления. Также сейчас ведется внутриведомственная проверка.