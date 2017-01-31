Ижевск. Удмуртия. Лыжница из Удмуртии завоевала «серебро» всемирной Универсиады, которая в эти дни проходит в Казахстане. Лилия Васильева финишировала второй в 5-километровой гонке преследования.

Победительницей стала еще одна россиянка Анна Нечаевская, опередившая представительницу Удмуртии на 18 секунд. «Бронза» досталась Анне Шевченко из Казахстана.

Напомним, накануне состоялась гонка классическим стилем, в которой Васильева финишировала первой, следом за ней расположилась Нечаевская. Отметим, что представительница Казахстана сохранила свои позиции, добытые в «классической» гонке.