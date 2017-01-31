США. Актер, сценарист и режиссер Бен Аффлек больше не будет снимать «Бэтмена». Как сообщает ИА Regnum, такое решение он принял из-за того, что будет играть в этой же картине главную роль, и не сможет совмещать две позиции одновременно.

Аффлек снова предстанет перед своими поклонниками в роли Брюса Уэйна и станет продюсером фильма

«Некоторые персонажи занимают особое место в сердцах миллионов людей. Такая роль требует концентрации, усилий и, как следствие, от меня максимально лучшего исполнения. Стало понятно, что я не смогу одновременно делать два дела на том уровне, который требуется», - сказал актер.

Уже стали известны имена претендентов на режиссерское кресло, среди них Мэтт Ривз, снявший «Планета обезьян: Революция» и «Планета обезьян: Война».