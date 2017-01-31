Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция Удмуртии обратилась в региональную прокуратуру после нарушений, выявленных при составлении муниципального контракта по очистке дорог от снега. По словам начальника республиканского управления ГИБДД МВД Александра Коробейникова, также на администрацию города наложили 6 штрафов из-за неочищенных улиц.

«В этом году выросло количество ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий. Основная масса из них прошла на дорогах местного значения, что касается зимнего периода, снег не убирается. В течение января в отношении администрации Ижевска возбудили 6 административных дел, такие же дела возбудили в отношении администрации Игринского и Глазовского районов. Их привлекут к ответственности. Штраф в данном случае составляет 300 тыс. рублей», - рассказал журналистам на брифинге во вторник, 31 января, Александр Коробейников.

Глава ведомства также сказал, что в ряде расследований выявляли такие условия, «когда администрация сама способствовала совершению этих правонарушений».

«То есть в муниципальный контракт по Ижевску внесли положения, в соответствии с которыми все улицы были категорированы и допускалась очистка улицы не по ГОСТу, а спустя сутки или двое. Мы проинформировали органы прокуратуры», - сказал Коробейников.

Он также отметил, что надзорный орган должен внести соответствующее предписание, так как разделение дорог на категории противоречит ГОСТу, согласно которому, дороги должны убираться сразу после выпадения снега.