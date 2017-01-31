Ижевск. Удмуртия. В ночь с 1 на 2 февраля на улице 10 лет Октября в Ижевске запретят парковку. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на участке дороги от улицы Щорса до улицы Пушкинской установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

«Согласно постановлению, временные дорожные знаки устанавливаются за 4 часа до начала работ и демонтируются по их окончании. В ночь с 1 на 2 февраля работы в рамках постановления будут проведены на проезде улице 10 лет Октября от улицы Щорса до улицы Пушкинской», - говорится в сообщении.

Органы местного самоуправления Ижевска обращаются к горожанам с просьбой не оставлять автомобили вдоль городских магистралей, особенно в ночное время, а также на участках улично-дорожной сети, где планируется уборка снега, так как это мешает работе коммунальной техники.:

В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий горожанам необходимо обращаться в следующие службы:

- Информационно-диспетчерская служба 072, с мобильного телефона - 998-072.

- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78.

Все заявки должны быть отработаны в течение суток. Если подрядная организация не выполняет работы по обращениям жителей, горожане могут обратиться в Управление муниципальной милиции Администрации города. Прием обращений граждан по вопросам нарушений благоустройства на территории Ижевска осуществляется по телефонам Управления муниципальной милиции - 41-41-12, 41-43-11.

Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru.