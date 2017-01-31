Ижевск. Удмуртия. Жителя Завьяловского района заподозрили в сексуальном насилии над 11 летней девочкой. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии, сейчас правоохранители проводят проверку о возможной причастности злоумышленника к другим преступлениям.

По данным следствия, подозреваемый ранее судим за преступление против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней. Мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками.

Летом 2011 года мать 11-летней потерпевшей стала с ним сожительствовать. В дом подозреваемого она вселилась вместе с двумя дочерями, которым было 11 и 8 лет. Вскоре после этого подозреваемый остался дома наедине со старшей девочкой и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

«Через год потерпевшая переехала к отцу. Однако о случившемся ребенок длительное время никому не рассказывал», - говорится в сообщении следственного комитета.

Информация об этом стала известна несколько дней назад социальному педагогу школы, где потерпевшая сейчас учится.

49-летнего мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).