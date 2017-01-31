Москва. Министерство финансов предложило девальвировать рубль на 10%. Как пишет Коммерсант, ведомство считает нынешний курс национальной валюты завышенным.

Исходя из расчетов Минфина, при нефти по 40 долларов за баррель расчетный среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 рубля за доллар. При этом дефицит федерального бюджета составит 3,1% от ВВП, траты резервных фондов — 1,8 трлн рублей. При текущей цене нефти в 55 долларов за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов — 464 млрд рублей (что предполагает неиспользование ФНБ в 2017 году).

При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд рублей, курс рубля должен ослабнуть примерно на 10% и составить 64,9 рубля за доллар.

Логика расчетов Минфина предполагает, что без применений бюджетного правила и без девальвации рубля сбалансированность федерального бюджета возможна лишь при цене нефти в 76 долларов и выше. При управляемой девальвации рубля, формально не затрагивающей режим свободного плавания, бюджет полностью балансируется при цене нефти порядка 61 доллара за баррель, отмечает издание.