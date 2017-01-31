Ижевск. Удмуртия. Водитель трактора погиб после столкновения с «Мерседесом» в Дебесском районе. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла 30 января.

«ДТП произошло 30 января, в 13:40 на 316 км трассы «Елабуга-Пермь», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Водитель трактора «МТЗ-82» (с самодельным прицепом) – мужчина, 1957 года рождения, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении водителю «Мерседеса» с полуприцепом «Шмитс».

В результате ДТП водитель трактора получил травмы и был госпитализирован.

«В 16:00 минут от полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении», - уточняется в сообщении.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения может стать гарантом вашей безопасности.