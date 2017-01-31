Киев. Украина. Пользователи социальных сетей по всему миру высмеяли логотип международного песенного конкурса «Евровидение», который этой весной пройдет в Киеве. Как сообщает РГ, организаторы в качестве основы для логотипа выбрали национальное женское ожерелье. Однако у многих пользователей возникли совершенно другие ассоциации, зачастую связанные с едой.

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