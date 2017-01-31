Киев. Украина. Пользователи социальных сетей по всему миру высмеяли логотип международного песенного конкурса «Евровидение», который этой весной пройдет в Киеве. Как сообщает РГ, организаторы в качестве основы для логотипа выбрали национальное женское ожерелье. Однако у многих пользователей возникли совершенно другие ассоциации, зачастую связанные с едой.
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Февраль 2017
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прокультуру
А тем временем:
Пользователи соцсетей высмеяли логотип «Евровидения»
У интернет-пользователей возникли ассоциации с едой.
Фото:twitter.com (escYOUnited)
15:02 31.01.2017
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