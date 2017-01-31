Можга. Удмуртия. Заведующую можгинского детского сада обвинили в хищении бюджетных денег. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

По данным следствия, 50-летняя женщина назначала необоснованные премии своим подчиненным. Причем вознаграждения как правило были завышенными.

«После получения премий работниками часть денежных сумм она забирала себе. Кроме того, она фиктивно трудоустроила в детский сад дворниками людей, которые эту работу не выполняли, а деньги, подлежащие выплате, женщина присваивала», - сообщают в следственном отделе.

В результате указанных действий был причинен ущерб бюджету в размере 40 тыс. рублей.

50-летнюю женщину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК России («Мошенничество с использованием своего служебного положения») и части 3 статьи 160 УК России («Присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения»).

За совершенные преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.