Москва. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых переведут из «Лефортово» в «Матросскую тишину» на медицинское обследование. Как пишет Интерфакс со ссылкой на члена столичной общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву, решение об этапировании политика приняла медкомиссия, осмотревшая его накануне.

По ее словам, медики оценили состояние арестанта как удовлетворительное, «подтвердив наличие хронических заболеваний». Меркачева отметила, что в больнице «Матросской тишины» Белых пройдет комплексное обследование, включая консультации гражданских врачей - флеболога и эндокринолога из-за проблемы с ногой. ФСИН уже отправила запрос в департамент здравоохранения Москвы о направлении лучших специалистов в этой области, добавила Меркачева.

Неделей ранее она сообщила о защемлении нерва на ноге Белых, из-за которого он ходит с большим трудом.

В конце прошлого года адвокат Андрей Грохотов заявлял об ухудшающемся состоянии здоровья экс-губернатора. «Белых поправился на 20 кг, это говорит о проблемах эндокринной системы, у него диабет второй степени. Он не гуляет, а большую часть времени лежит», - сказал защитник.

Напомним, что Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года при получении взятки в одном из ресторанов Москвы.