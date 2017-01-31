В августе Джеймс Кэмерон приступит к съемкам второй части «Аватара». Как сообщает РГ, об этом рассказал сам режиссер. По его словам, он сам написал сценарий всех серий истории. И только после этого решил отправиться на съемочную площадку.

«Мое внимание сосредоточено не только на одном сиквеле. Я работаю над «Аватаром 2, 3, 4, 5», они все разработаны и важны в равной степени. Я только что закончил сценарий «Аватара 5», - сообщил Кэмерон.

В прошлом году компания 20th Century Fox заявила, что сиквел «Аватара» выйдет в прокат в декабре 2018 года. Следом за ним запланировано создание еще трех фильмов, премьеры которых назначены на декабрь 2020, 2022 и 2023 года.

Подтверждено что в проекте снова будут заняты Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг и Сигурни Уивер.