Еманжелинск. Челябинская область. В Челябинской области перед судом предстанет мужчина, напоивший алкоголем 3-летнего сына. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, информация о случае в середине января появилась в местных СМИ.

Региональные издания писали, что малыш после дегустации спиртного попал в реанимацию. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проведена доследственная проверка, по результатам которой в отношении 26-летнего отца ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

Материалы переданы в суд.