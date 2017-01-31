Воткинск. Удмуртия. Бойцы Росгвардии задержали жителя Воткинска, попытавшегося ограбить с помощью муляжа взрывного устройства финансовое учреждение. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

«Неизвестный мужчина ворвался в офис финансового обслуживания и потребовал, угрожая подрывом здания, у сотрудницы денежные средства. У мужчины одна рука была в крови и забинтована, а в другой руке он держал сверток», - говорится в сообщении регионального управления Росгвардии.

Сотрудница фирмы не растерялась и нажала на «тревожную кнопку». К приезду сотрудников вневедомственной охраны нападавший успел скрыться, однако сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали его в районе центрального рынка.

Грабителем оказался 22-летний безработный житель Воткинска, уже имеющий судимость за кражу. Взрывного устройства, которым он угрожал во время нападения на офис финансовой организации, у него при себе не оказалось. Мужчина рассказал, что выбросил сверток рядом со зданием бизнес-центра.

Внутри муляжа «бомбы» оказались дисплей от электронного градусника, бумага и провода.

По данным пресс-службы МВД по Удмуртии, в настоящее время злоумышленники водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ («разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.