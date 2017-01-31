Москва. В бюджет Москвы в 2016 году от туризма поступило порядка 500 млрд рублей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума правительства города, пишет «Интерфакс».

«За прошедший год туристический бизнес принес Москве около полтриллиона доходов. Это важная отрасль, которой необходимо заниматься и развивать», - сказал Собянин.

Он также уточнил, что сейчас в столице России развиваются самые разные виды туризма от делового до спортивного.

«В Москве один за другим проходят крупнейшие мировые фестивали, культурные, массовые мероприятия, которые привлекают миллионы туристов», - добавил глава города.

По его мнению, за последние несколько лет в городе кардинально изменилась инфраструктура, строятся гостиницы, улучшается работа транспорта, проводится реконструкция общественных пространств, развивается торговля – именно это и привлекает в Москву самых разных туристов.