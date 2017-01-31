Ижевск. Удмуртия. Депутат государственной думы России от Удмуртии Валерий Бузилов провел прием граждан во вторник, 31 января. Он состоялся в рамках очередной региональной недели партии «Единая Россия».

Вопросы, с которыми жители Ижевска пришли к депутату, касались пенсий, организации движения общественного транспорта, благоустройства, ремонта дорог.

С проблемой затопления и плохих дорог обратился житель улицы Партизанская в Ижевске, где из-за разбитой проезжей части закрыли движение. Валерий Бузилов отметил важность этого вопроса и возможность, при необходимости, вынесения его на федеральный уровень.

Валерий Бузилов провел прием граждан в Ижевске

Также горожан беспокоит отсутствие общественного транспорта по улице Песочная, где людям до ближайшей остановки приходится идти больше километра.

Валерий Бузилов подчеркнул, что все обращения будут обработаны, и он сделает все возможное, чтобы помочь людям.