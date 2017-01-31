Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начнется работа над внешним видом регистратур и поликлиник. Об этом по итогам своего визита в регион рассказала журналистам замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева.

«Вы хорошо обеспечены кадрами и материально технической базой. Как я всегда говорю 60 процентов это организационные вопросы. Здесь есть над чем поработать, особенно в ваших поликлиниках, куда впервые приходят пациенты. Сегодня мы договорились с главой, что вид поликлиник изменится, изменятся регистратуры. Они будут открытые с хорошими кадрами», - сказала Татьяна Яковлева.

В Удмуртии начнут преобразовывать внешний вид поликлиник и регистратур

Она также не исключила появления в больницах республики колл-центров.

«Будем работать на мировом уровне», - отметила Яковлева.

Глава Удмуртии Александр Соловьев сказал журналистам, что работа может начаться уже в этом году.

«Я думаю, что это не такие великие затраты. Мысли у нас такие были, но Татьяна Владимировна сказала, что это нужно делать немедленно. Откладывать нельзя. Работа обязательно начнется уже в этом году», - сказал глава Удмуртии Александр Соловьев.

Отметим, что Татьяна Яковлева приехала в Удмуртию по приглашению депутат Госдумы России Андрея Исаева в рамках региональной недели партии «Единая Россия».