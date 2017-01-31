Ижевск. Удмуртия. Следователи решили, что в действиях инспектора ГИБДД, направившего пистолет в лицо водителя, нет криминала. Автолюбителя, долго отказывавшегося показывать свои документы, уголовное преследование тоже не ждет. Об этой и других новостях республики в нашем минутном видеообзоре.

Удмуртия в минуту 31 января 2017 года

Оголенный пистолет

Следователи не нашли уголовно наказуемых деяний в действиях инспектора ГИБДД, направившего оружие на водителя на трассе Ижевск-Воткинск, а также в поведении самого автолюбителя.

«Водитель вступил с инспектором в перепалку, продолжил игнорировать законные требования сотрудника полиции, попытался совершить иные действия – попытался извлечь что-то из-под сиденья, поэтому сотрудник достал оружие, расценил эти действия, как угрозу жизни», - рассказал начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Коробейников.

Воткинск - Ижевск, не предъявил водительские права!!!

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