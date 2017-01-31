Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала очередная региональная неделя «Единой России». Депутаты государственной думы России от Удмуртии во вторник, 31 января, рассказали на пресс-конференции о том, какие законы рассматриваются и принимаются в нижней палате парламента.

Депутат Андрей Исаев отметил несколько законопроектов, которые обсуждались членами Госдумы. Так по капитальному ремонту было около 10 инициатив, которые в той или иной мере предполагали сокращение взносов и перенос основной тяжести платежей на федеральный бюджет. Как считали авторы законопроектов - это облегчит жизнь граждан. Но после тщательного рассмотрения депутаты пришли к выводу, что ни к какому облегчению это не приведёт.

«Капитальный ремонт требует огромных средств, измеряемых триллионами рублей. И изъять эти деньги иначе, как сняв их, предположим, с социальной поддержки села, с поддержки нашей промышленности, с поддержки людей – невозможно», - сказал Андрей Исаев.

Депутат отметил, что сегодня есть установленные на федеральном и региональном уровне правила и власти намерены двигаться по этому пути совершенствуя систему, но не отказываясь от уже принятых процедур.

Отдельная проблема возникла с законопроектом о детях войны. По словам парламентария, они рассматривали 3 законопроекта, но они были отклонены по следующем причинам. Во-первых, эти законопроекты ставили детей войны по уровню выше тружеников тыла. Во-вторых, эта категория определяется очень произвольно, она не учитывала ни где люди находились во время Великой отечественной войны, ни их нынешнее материальное положение. И в-третьих, с признанием детей войны на федеральном уровне нужно будет выплачивать эти деньги и тем гражданам, которые живут заграницей, так как Россия является правопреемником СССР.

Также большое внимание Андрей Исаев уделил закону о декриминализации, ратификации газовых потоков и о том, что поправки в акты теперь будут вноситься отдельными законами.

Валерий Бузилов отметил важность того, что 2017 года объявлен годом экологии в России. И его работа в этом году началась с того, что к нему обратились защитники Ярушкинкского дендропарка в Ижевске, которые хотят сохранить это участок. По словам депутата, парк из городского подчинения хотят передать в республиканское.

Также Бузилов рассказал, что пройдут межбюджетные слушания, где рассмотрят налоговый и таможенный кодекс.

«Мы хотим, чтобы это был единый документ», - отметил депутат.

По их итогам возможно приятнее нового бюджетного кодекса. Также депутат подчеркнул, что в этом году Удмуртия из федерального бюджета получит на 3 млрд больше, чем в 2016 году.

Важным принятым вопросом, стало расширение полномочий счетной палаты – теперь под ее контролем находится внебюджетный фонд.

О том, как обстоят дела в сфере образования рассказал Алексей Загребин. По его слова, он рад, что объединение школ приостановили

«Потому что учет интересов наших школьников, их родителей, учителей в школе - это приоритет номер один», - подчеркнул парламентарий.

Под депутатским контролем находится ситуация со школой в микрорайоне «Столичный». Есть вопросы по филиалам университетов, в этом направлении также ведется активная работа.

Региональная неделя "Единой России"

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель государственного совета Удмуртии Владимир Невоструев также принял участие в пресс-конференции и рассказал о том, как идет подготовка к выборам в государственный совет и о распределении округов.

Владимир Невоструев о избирательных округах

Конкретная дата проведения праймериз станет известна на ближайшем заседании президиума Генерального совета партии, 7 февраля.