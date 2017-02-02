Ижевск. Удмуртия. Остановку автобусов «улица Гагарина» в Ижевске по ходу движения из центра перенесут. Об этом говорится в распоряжении первого замглавы администрации столицы Удмуртской Республики Ильдара Бикбулатова, опубликованном на сайте города.

Остановку перенесут от дома №5 к дому №7 по улице Гагарина. Для этого дорожным рабочим нужно обустроить заездной карман и остановочную площадку.

Кроме того, в документе говорится, что до 30 мая необходимо нанести новую горизонтальную разметку с учетом внесенных изменений.

Стоит отметить, что по улице Гагарина пролегают маршруты автобусов №21, 22, 25 и 36.