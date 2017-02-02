Пермский край. В Перми загорелось здание авиационного техникума. Как сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России, в ведомство поступило сообщение о задымлении в пристрое учебного заведения. На место отправили 12 спецмашин.

После того, как сработала тревожная сигнализация из здания эвакуировали около 700 человек из числа студентов, педагогов и персонала. Никто из людей не пострадал.

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили пожар под потолочным перекрытием на втором этаже пристроя. Ориентировочная площадь пожара составила около 10 кв.м. Возгорание успели оперативно ликвидировать. В настоящее время инспекторы определяют причину пожара.