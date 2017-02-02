Ижевск. Удмуртия. Удмуртия расположилась на 4 месте по сумме задолженностей по заработной плате в Приволжском федеральном округе. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила руководитель государственной инспекции труда в Удмуртской Республике Светлана Шекунова.

«На 1 января 2017 года в реестре должников, который формируется органами статистики, находятся два хозяйствующих субъекта: Чепецкое управление строительства, которое уже признали в январе банкротом, и Камский институт, который никак не может решить вопрос по погашению задолженности по заработной плате. И суммарная задолженность по данным предприятиям выразилась в почти 27 млн. Количество работников, перед которыми имеется задолженность – 534», - рассказала Светлана Шекунова.

По сравнению с 2016 годом, количество работников перед которыми есть задолженность, уменьшилась в три раза, и сумма долга снизилась в два раза.

«К сожалению, если сравнивать нас с субъектами Приволжского федерального округа, то мы занимаем 4 позицию. И, к сожалению, мы за весть 2016 год не смогли опустится ниже», - отметила руководитель регионального ГИТ.

В реестр по долгам включены 49 хозяйствующих субъектов Удмуртии, у которых была задолженность 179 млн рублей перед 3 880 работниками.

«Надо сказать, что по сравнению с 1 января 2016 года, данные текущего реестра по суммарной задолженности увеличились на 66% - это достаточно высокий показатель», - сказала руководитель республиканской госинспекции труда.

Отметим, что из реестра должников в 2016 году была исключена 71 организация.

Также в прошлом году 12 888 работников получили задержанные выплаты на сумму 245 млн рублей.