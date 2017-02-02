Ижевск. Удмуртия. Фестиваль «Всемирный день пельменя» стартовал в Удмуртской Республике. Во время пресс-лепки организаторы рассказали о самом мероприятии и чего стоит ждать участникам праздника от финальных гуляний, которые состоятся 11 февраля на Центральной площади Ижевска.

Перед тем, как ответить на вопросы журналистов участники встречи поделились на несколько команд и приняли участие в небольшом соревновании по лепке пельменей на скорость. Отметим, что среди гостей присутствовали министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова, депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин, народная артистка Удмуртии Надежда Уткина и победитель акции «Лица фестиваля» Жерар Ламарш.

«Самое главное, что фестиваль нравится не только нам, но и всем, кто слышит слово пельмень. Мы третий праздник проводим, но я до сих пор не устаю удивляться людям, реакции на пельменную тему. Где бы мы не презентовали фестиваль – везде пельмень по-хорошему людей настраивал на добрую семейную волну. Это нравится всем в мире», - сказала министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова.

Пресс лепка ко Всемирному дню пельменя прошла в Ижевске

Она также рассказала, что 11 февраля на городской площади развернется большое количество площадок, среди которых турнир по «Пельнянтону», межнациональный пельменный съест, «Шудон корка», пельменные аттракционы (пельменный керлинг, бампербол, пельнянькей). Участие в них сможет принять каждый желающий.

Помимо этого, организаторы конкурса разыграют годовой запас пельменей, а также в течение дня каждый из участников фестиваля сможет приобщиться и внести лепту в постановку рекорда на «Самое большое количество съеденных пельменей в одном месте».

«Мы будем ставить рекорд на количество съеденных пельменей в одном месте на площадке фестиваля. Рекорд будем официально регистрировать. Приедет организация, которая будет все подсчитывать», - сказала Лариса Буранова.

Также организаторы рассказали о том, что в этом году ждут в 3-4 раза больше туристов, причем будут гости из соседних регионов.

«Самое первое, что нужно сказать – туристов будет в три-четыре раза больше, чем в прошлом году. В первую очередь – это будут соседние регионы Пермь, Киров, Башкирия, Татарстан. Также приедут гости из Самары, возможно будут гости из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга», - рассказал руководитель экскурсионного центра «Открывая Удмуртия» Александр Скобелев.

В ходе пресс-лепки депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин оценил проведение фестиваля как историк и как политик. По его словам, пельмень это пример сочетания двух жизненных укладов.

«Наши предки изначально были охотниками, затем стали земледельцами. Когда сошлись два уклада жизни – родился пельмень, потому что мясо -это продукт охоты, а мука – продукт земледелия. Это говорит о творчестве и симбиозе. На этом строится мир», - отметил Алексей Загребин.

Он также сказал о том, что фестиваль «Всемирный день пельменя» это не только бренд, но и тренд Удмуртии, который регион должен продвигать.

«Этот фестиваль – один из брендов Удмуртии и ее только бренд, но и тренд. Те люди, которые сегодня здесь собрались – символизируют то, что это уже хорошая добрая фестивальная традиция. Думаю, и в Госдуме мы проведем свой пельменный фестиваль», - сказал депутат Госдумы.

В заключении вечера гостей пригласили к столу с удмуртскими традиционными блюдами и напитками.